Сухое утопление – это редкое, но потенциально опасное состояние, которое может развиться спустя несколько часов или даже дней после купания. Оно возникает, если человек случайно вдыхает воду – даже в небольшом количестве. Это может вызвать спазм и отек дыхательных путей.

Симптомы проявляются не сразу: появляются кашель, затрудненное дыхание, усталость, вялость или изменения поведения. Особенно внимательно нужно следить за детьми — их дыхательная система более чувствительна.

Если ребенок после моря или бассейна внезапно становится сонным, кашляет или тяжело дышит, следует немедленно обратиться к врачу.

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При своевременной медицинской помощи сухое утопление успешно лечится. Главное – не игнорировать тревожные признаки после купания, даже если всё сначала казалось в порядке.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.