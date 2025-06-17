Почему здоровый образ жизни не помог тренеру избежать рака

39-летняя тренер Данни Дункан вела здоровый образ жизни, который включал правильное питание и регулярную физическую активность. Однако это не помогло ей избежать колоректального рака, сообщает издание El Español.

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Как пояснила Дункан, врачи не нашли связь между ее раком и генетикой. Медики предположили, что к появлению заболевания привели вредные вещества из окружающей среды, в том числе содержащиеся в продуктах питания и чистящих средствах. Их воздействию спортсменка подвергалась на протяжении долгого времени: с детства она ела вредную еду, а на здоровое питание перешла 10 лет назад.

После того, как у нее обнаружили рак, Дункан призвала тех, у кого есть дети, ограничить в их рационе ультрапереработанные продукты, в частности газировку, фастфуд, магазинные сладости, сосиски и колбасы. По словам тренера, шаги к правильному питанию могут быть трудными, но их необходимо сделать, чтобы снизить риск опасных заболеваний

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