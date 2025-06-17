В России увеличилось число людей с повышенным уровнем глюкозы

Информацией поделились эксперты аналитического проекта Индекс ИНВИТРО: за последние годы возросло число исследований на определение уровня глюкозы, и у 20% пациентов результаты теста оказываются выше нормы.

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У каждого пятого пациента старше 18 лет, обратившегося в лабораторию ИНВИТРО, отмечен повышенный уровень глюкозы в крови. Это указывает на высокую распространенность нарушений углеводного обмена: вероятность предиабета, сахарного диабета или транзиторной гипергликемии (временное повышение уровня глюкозы в крови, обычно вызванное сильными эмоциональными переживаниями).

Анализировались показатели тестов на уровень глюкозы, сделанных с 2021 по 2024 год. Эксперты отмечают, что число проводимых исследований год от года увеличивалось: в 2024 году их было сделано на 37,4% больше, чем в 2021 году.

По словам врача общей практики, врача-педиатра ИНВИТРО Елены Алексенцевой, стойкой повышение уровне глюкозы в крови опасно, со временем это может привести к развитию сахарного диабета. Состояние повышенного содержания глюкозы в крови оказывает токсическое воздействие на сосуды и нервы. Если гипергликемия сохраняется долгое время, нарушаются функции органов и систем, прежде всего глаз, почек и сердца, что приводит к риску многочисленных осложнений.

Контролировать уровень глюкозы важно всем: начиная с 18 лет этот тест входит в ежегодное профилактическое обследование. Особенно он важен для людей старше 45 лет, с наследственной предрасположенностью к сахарному диабету, с низкой физической активностью, избыточной массой тела и ожирением, нарушением обмена липидов, синдромом поликистозных яичников, сердечными патологиями. В последние годы чаще стали встречаться случаи сахарного диабета 1 типа у детей. Симптоматика патологии у детей может быть разной, что требует от родителей повышенного внимания.