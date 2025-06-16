Нейрохирурги спасли грудничка с кровоизлиянием в мозг

Своевременная диагностика главного внештатного нейрохирурга позволила выявить опасное осложнение у грудного ребенка. Врачи выполнили малоинвазивную пункцию гематомы под УЗ-контролем, после чего малыш прошел курс интенсивной терапии.

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В Липецке совершено настоящее медицинское чудо — специалистам областной детской больницы удалось спасти двухмесячного пациента с критическим внутричерепным кровоизлиянием. Мальчик из Тамбовской области первоначально проходил лечение от тяжелой двусторонней пневмонии, когда у него внезапно развилась неврологическая симптоматика.

Бдительность врачей инфекционного отделения и оперативные действия нейрохирурга Руслана Васина позволили вовремя диагностировать опасное состояние. После проведения ультразвукового исследования и компьютерной томографии, выявивших субарахноидальное кровоизлияние, ребенка экстренно перевели в специализированное учреждение, пишет gorod48.ru.

Хирурги выполнили ювелирную малоинвазивную операцию — пункцию внутричерепной гематомы под постоянным ультразвуковым контролем. После вмешательства малыш находился под круглосуточным наблюдением реаниматологов, которые проводили комплексную гемостатическую терапию для предотвращения повторного кровотечения.

Как сообщила министр здравоохранения региона Анна Маркова, через несколько дней стабилизированного состояния пациента перевели в общее отделение, где его ждала мама. Всего через 10 дней после операции ребенок был выписан домой в Тамбовскую область с положительной динамикой восстановления.