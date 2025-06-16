Россиян предупредили о синдроме «техношеи» из-за смартфонов и ноутбуков

В современном мире, где преобладает работа с цифровыми устройствами, активно распространяется новое заболевание — так называемый синдром «техношеи». Это состояние, связанное с длительным наклоном головы над экранами смартфонов и ноутбуков, поражает людей всех возрастов — от подростков, занятых онлайн-обучением и играми, до взрослых, работающих удаленно. Об этом сообщает издание The Economic Times (TET).

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Синдром «техношеи» характеризуется чрезмерной нагрузкой на шейный отдел позвоночника, вызванной постоянным наклоном головы вниз при использовании гаджетов. В среднем взрослый человек проводит до восьми часов в день в таком положении, что постепенно ухудшает здоровье позвоночника. От легкой скованности это состояние может прогрессировать до хронической боли, сдавливания нервов и даже раннего развития артрита позвоночника.

Специалисты предупреждают, что постоянные боли в шее или плечах, скованность и частые головные боли, начинающиеся от основания черепа, могут свидетельствовать о наличии «техношеи». К другим симптомам относятся покалывание или онемение в руках и пальцах, а также заметно сутулая осанка с выдвинутой вперед головой.

Особую тревогу вызывает омоложение возрастной группы, подверженной этому синдрому. В 2024 году почти четверть работающих людей в возрасте до 26 лет сообщали о пропусках работы из-за проблем, связанных с «техношеей». Отмечается также рост числа обращений детей за медицинской помощью по поводу болей, связанных с осанкой. Если раньше «техношея» считалась проблемой офисных сотрудников, то теперь она распространена и среди школьников.

Эксперты рекомендуют поднимать экран до уровня глаз, делать частые перерывы для растяжки каждые 20-30 минут и включать в повседневную рутину упражнения для укрепления мышц шеи, такие как подтягивание подбородка и вращение плечами. Даже элементарное сидение прямо с опорой для поясницы может существенно улучшить ситуацию.