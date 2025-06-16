Боль в верхней части живота, в так называемой эпигастральной зоне, может иметь разные причины.

Редкие, но серьезные – это язва желудка и хронический панкреатит. При язве возникает дефект слизистой оболочки, а панкреатит дает стойкую, но не обязательно опоясывающую боль. Важно помнить: гастрит, вопреки распространенному мнению, сам по себе не вызывает боли – в слизистой желудка нет болевых рецепторов.

Три правила питания после 30 лет, которые помогут сохранить энергию и здоровье

Наиболее частые причины боли – функциональные расстройства. Это, например, избыточное газообразование (метеоризм), синдром раздраженного кишечника (СРК) и функциональная диспепсия. Все они могут быть связаны с питанием, тревожностью и стрессом. Часто помогают диета и, при необходимости, мягкие антидепрессанты по назначению врача. При повторяющихся болях важно обратиться к гастроэнтерологу и пройти обследование.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Максим Кузнецов.