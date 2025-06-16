В США одобрили препарат для лечения рака мочевого пузыря

В США одобрили препарат, который был разработан как альтернатива хирургического лечения рака мочевого пузыря. У 78% испытуемых достигнут полный ответ после использования препарата.

В США рак мочевого пузыря разрешили лечить препаратом Zusduri (митомицин). Лекарство, разработанное биофармацевтической компанией UroGen Pharma, позиционируется как препарат, который может заменить хирургическое лечение рецидивирующего низкодифференцированного немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря промежуточного риска (LG-IR-NMIBC.

Эффективность препарата была доказана в ходе испытаний на 223 пациентах. У 78% испытуемых был достигнут полный ответ — полное исчезновение признаков заболевания. Ожидается, что Zusduri станет доступным в США уже 1 июля.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали метод борьбы с раковыми клетками, который позволяет уничтожать их, перепрограммировав иммунитет.