В России стали чаще выявлять гипергликемию и превышение нормы инсулина

В России лаборатории стали чаще выявлять у россиян повышенный уровень глюкозы в крови (гипергликемия), а также превышение нормы инсулина и гликированного гемоглобина. Об этом, ссылаясь на данные проекта «Индекс Инвитро», пишут «Известия» в понедельник, 16 июня.

Эксперты обработали показатели обратившихся за медпомощью в 2021–2024 годах. Оказалось, что у каждого пятого пациента старше 18 лет повышен уровень глюкозы. Данные говорят о широкой распространенности нарушений углеводного обмена: это может быть преддиабет, сахарный диабет или транзиторная гипергликемия (временное повышение уровня глюкозы в крови, обычно вызванное сильным стрессом).

Подобную картину также отметили в лаборатории «Гемотест». Гликированный гемоглобин, который сдают для ранней диагностики диабета и преддиабета, в 2024 году оказался выше нормы у 12,1% пациентов, инсулин — у 13,1%. Эксперты также отметили, что за последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом увеличилось более чем вдвое: с 2 млн до 5 с лишним млн человек.