В России научились быстро находить разошедшиеся швы внутри живота

В Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ разработаны методы контроля хирургических швов по уровню оксигенации (то есть насыщения кислородом) в той зоне, где происходит сшивание тканей после операции. Данные исследования применяются для предсказания риска расхождения хирургического шва. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИЯУ МИФИ.

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«Естественно, если шов разойдется после операции, это приведет к очень тяжелым осложнениям. Научные исследования, в том числе наши, показали, что уровень оксигенации в районе шва высоко коррелирует с риском несостоятельности анастомоза (соединения)», — рассказала научный сотрудник лаборатории бионанофотоники НИЯУ МИФИ Татьяна Савельева.

Уровень усвоения тканями кислорода оценивается на основе регистрации спектров рассеянного тканями света через оптоволокно, введенное в инструментальный канал эндоскопа. Это же волокно используется для доставки светового излучения внутрь просвета кишечника для того, чтобы оценивать насыщение крови кислородом по всей толщине стенки органа в данной зоне. В основе метода лежит разница в поглощении света гемоглобином связанным и несвязанным с кислородом.

В настоящее время разработанная в МИФИ система контроля состоятельности хирургических швов по оксигенации ткани используется во время операций в Университетской клинической больнице № 1 Клинического центра ПМГМУ под руководством проф. В.В. Левкина и проф. С.С. Харнаса.