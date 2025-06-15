ИИ помог зачать ребенка после 19 лет безуспешных попыток

Специалисты медицинского центра репродукции при Колумбийском университете подарили надежду паре, безуспешно пытавшейся зачать ребенка почти два десятилетия.

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Рози и ее супруг прошли через пятнадцать циклов экстракорпорального оплодотворения, но беременность не наступала из-за азооспермии у мужчины. Прорыв произошел благодаря применению искусственного интеллекта (ИИ), о чем сообщило издание Time. Инновационный подход к лечению разработала группа ученых под руководством Зева Уильямса. Сложность азооспермии заключается в крайне редком обнаружении сперматозоидов в эякуляте.

Команда специалистов потратила пять лет на создание сложной системы STAR, объединяющей алгоритмы ИИ и микрофлюидный чип, через который пропускается образец спермы. Устройство, образно говоря, просеивает семенную жидкость, выделяя единичные сперматозоиды, пригодные для оплодотворения. Система способна обработать до восьми миллионов изображений за один час.Система получила название по аналоги с методами астрофизиков, использующих такой же подход для обнаружения новых планет и звезд.

STAR обучена выявлять крайне редкие сперматозоиды. Это похоже на поиск иголки в стоге сена, но ИИ делает это за считанные часы. Причем извлеченные сперматозоиды сохраняют способность к оплодотворению, пояснил репродуктолог.

Спустя всего два часа после получения образца, врачи сообщили паре об успешном оплодотворении. Сейчас будущая мама находится на четвертом месяце беременности.

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