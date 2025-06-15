Названа скрытая опасность синдрома Гийена-Барре

«Безобидное» покалывание в руках и ногах может оказаться признаком редкого, но серьезного заболевания — синдрома Гийена-Барре (ГБС). Об этом предупредил врач Национального британского реабилитационного центра NHS Trust Джаввад Хайдер. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

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Доктор Хайдер сослался на случай развития ГБС у 31-летнего автомеханика из Великобритании Люка Пикеринга. Впервые мужчина почувствовал легкое покалывание в руках в ноябре 2023 года, но уже на следующий день неприятные ощущения распространились на ноги. После обращения за медицинской помощью у пациента выявили синдром Гийена-Барре, аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственные нервные окончания.

«ГБС может вызывать не только покалывание, но и мышечную слабость, нарушения координации и даже паралич конечностей и лица», — объясняет доктор Хайдер, руководитель отделения реабилитации NHS Trust.

Эксперт уточнил, что в тяжелых случаях болезнь может затронуть работу кишечника, мочевого пузыря и дыхательной системы. Обычно ГБС развивается через несколько недель после вирусной инфекции — например, гриппа, COVID-19 или желудочного вируса. Иногда болезнь возникает после хирургических вмешательств, а в ряде случаев — без видимой причины.

В Великобритании с таким диагнозом сталкиваются около 1500 пациентам в год. Поэтому, по словам доктора Хайдера, не все врачи могут своевременно выявить ГБС.

«Тем не менее ранняя диагностика имеет решающее значение. Введение иммуноглобулинов — антител, блокирующих аутоиммунную атаку — может остановить развитие болезни и предотвратить опасные осложнения. Если иммуноглобулины не помогают, применяется плазмаферез — процедура очистки крови от агрессивных антител», — рассказал эксперт.

Врач добавил, что большинство пациентов с параличом из-за ГБС восстанавливаются в течение полугода, но некоторые продолжают испытывать слабость, боль, онемение, а также страдают от тревожности и депрессии. Специалист напомнил: любые необычные ощущения в конечностях, особенно если они усиливаются, требуют немедленной консультации с врачом.