Врачи спасли 52-летнего мужчину с ножом в голове

В Москве врачи спасли 52-летнего мужчину, который попал в больницу с ножевым ранением. Как рассказали Life.ru в столичном Департаменте здравоохранения, удар пришелся в околоушно-жевательную область с левой стороны лица.

В результате ранения у москвича появились признаки пневмоцефалии и перелома крыла клиновидной кости слева. Также внутри черепа, в опасной близости с сонной артерией и лицевым нервом, осталось острие ножа.

Медики провели операцию по удалению остатка лезвия, через несколько дней мужчину выписали из больницы.

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