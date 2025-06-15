В России зафиксированы случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом

В Павлово-Посадском городском округе Московской области зафиксированы случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом. Это новая инфекция, передающаяся через укусы иксодовых клещей.

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По данным Роспотребнадзора, из пяти тысяч жителей Московской области, обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей, у 100 человек (1,98%) обнаружили возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза. У каждого десятого пострадавшего (9,8%) диагностировали боррелиоз (болезнь Лайма). Гранулоцитарный анаплазмоз стал третьей по распространенности инфекцией, передающейся через клещей в этом регионе. Заболевание проявляется лихорадкой, интоксикацией и другими симптомами. Лечение проводят только антибактериальными препаратами.

Раньше гранулоцитарный анаплазмоз был распространен в США, Канаде, Великобритании и Швеции. В России его фиксировали на Дальнем Востоке, Алтае и в Сибири.

Московская область раньше не считалась зоной риска для этого заболевания. Однако, по мнению экспертов, глобальное потепление меняет климат. Это способствует расширению ареала клещей и их способности переносить инфекции.

На сегодняшний день нет специфической вакцины против гранулоцитарного анаплазмоза.