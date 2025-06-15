В России зафиксированы случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом

Клещи могут стать причиной заражения жителей Павловского Посада гранулоцитарным анаплазмозом
В Павлово-Посадском городском округе Московской области зафиксированы случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом. Это новая инфекция, передающаяся через укусы иксодовых клещей.
По данным Роспотребнадзора, из пяти тысяч жителей Московской области, обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей, у 100 человек (1,98%) обнаружили возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза. У каждого десятого пострадавшего (9,8%) диагностировали боррелиоз (болезнь Лайма). Гранулоцитарный анаплазмоз стал третьей по распространенности инфекцией, передающейся через клещей в этом регионе. Заболевание проявляется лихорадкой, интоксикацией и другими симптомами. Лечение проводят только антибактериальными препаратами.
Раньше гранулоцитарный анаплазмоз был распространен в США, Канаде, Великобритании и Швеции. В России его фиксировали на Дальнем Востоке, Алтае и в Сибири.
Московская область раньше не считалась зоной риска для этого заболевания. Однако, по мнению экспертов, глобальное потепление меняет климат. Это способствует расширению ареала клещей и их способности переносить инфекции.
На сегодняшний день нет специфической вакцины против гранулоцитарного анаплазмоза.