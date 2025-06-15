Чем опасны противозачаточные салфетки с маркетплейсов

Гинеколог Хисамиева: противозачаточные салфетки могут вызвать ожог слизистой. На российских маркетплейсах появились противозачаточные салфетки китайского производства. Производители обещают, что они не только защитят от нежелательной беременности, но и от половых инфекций. На деле бюджетный контрацептив может серьёзно испортить женское здоровье. Каким образом — объяснила гинеколог.

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Как работают противозачаточные салфетки

Противозачаточные салфетки представляют собой тонкую плёнку, которую вводят во влагалище перед половым актом.

В их составе — вещество ноноксинол. Это сильно действующий спермицид, который разрушает сперматозоиды, объяснила телеграм-каналу «Shot Проверка» акушер-гинеколог Ляйсан Хисамиева.

Почему эти салфетки опасны

Опасность противозачаточных салфеток в том, что на них не указано, сколько именно ноноксинола они содержат, отметила врач.

При этом у этого вещества есть рекомендованная дозировка — 120 мг.

Кроме того, использование таких салфеток, по словам гинеколога, может обернуться такими проблемами, как:

нарушение состава микрофлоры (дисбактериоз);

ожог слизистой;

воспаление придатков с гнойным осложнением.

Могут ли противозачаточные салфетки защитить от ИППП

Однозначно нет, что бы ни писали производители на упаковке. Как отметила врач, салфетка не обладает барьерной защитой, как презерватив.

Почему после секса нельзя пользоваться наружными антисептиками

Мирамистин и другие наружные антисептики часто советуют применять для профилактики половых инфекций после незащищённого секса.

Гинеколог Ирина Кожарина заявила, что такой способ борьбы с ИППП бесполезен, потому что антисептики не смывают патогены.

Более того, можно сделать даже хуже: мирамистин может убить полезные бактерии половых органов и слизистая станет более восприимчивой к инфекциям.

Как же всё таки защититься от половых инфекций — читайте здесь.