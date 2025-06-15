Медики помогли женщине вернуть зрение

Из-за патологического процесса левый глаз женщины практически полностью перестал видеть.

Как сообщили в облздраве, у пациентки была обнаружена опухоль внутри черепа. Она сдавливала зрительный нерв, из-за чего зрение снизилось практически до нуля. За помощью она обратилась в региональный нейрохирургический центр Волгоградской областной клинической больницы № 1.

Нейрохирурги приняли решение незамедлительно оперировать женщину, так как патологический процесс уже затрагивал волокна здорового правого глаза.

После операции зрение в левом глазу вернулось полностью.

«До этого видела практически темноту, – рассказала пациентка. – Это чудо, совмещенное с трудами специалистов. Спасибо им огромное!»

Нейрохирурги Волгоградской области вот уже более 10 лет проводят высокотехнологичные операции при различных патологиях головного мозга.

Напомним, в регионе идет работа по модернизации всех звеньев системы здравоохранения, повышению качества и доступности медпомощи. Соответствующие задачи поставил губернатор Андрей Бочаров.