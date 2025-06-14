Хирурги-онкологи из 27 стран обсудили передовые технологии борьбы с раком

Высококлассные хирурги из 27 стран мира встретились в российской столице на международной конференции, посвященной борьбе с раком. На сессиях они обсудили передовые методики и технологии, которые позволяют повысить качество и результативность медицинской помощи, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Белькевич.

Передовые отечественные и зарубежные разработки в области медтехники представили на выставке в рамках Международной российской школы колоректальной хирургии. Например, комплекс, где вместо скальпеля ультразвук. Есть и китайские новинки. После сертификации лапароскоп станет помощником врачей. Затем обменялись опытом работы с раком разных отделов кишечника.

Илья Черниковский, заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62:

«Опыт у тех, кто этим занимается, довольно большой. Опыт малоинвазивной хирургии лапароскопической тоже большой, и в этом смысле мы не очень отстаем от наших зарубежных коллег. А в некоторых вопросах, может быть, даже и обгоняем».

На очередную, уже 15-ю, конференцию приехали 45 экспертов из 27 стран мира и 90 отечественных лекторов. Включая тех, чьи работы публикуются в крупнейших и авторитетных профильных изданиях.

«Мы обсуждали проблему обучения в аспекте появления искусственного интеллекта. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что искусственный интеллект позволяет нам лучше диагностировать, быстрее диагностировать, хотя и требует еще человеческого присутствия с точки зрения контроля», - рассказал профессор, заведующий кафедрой хирургии ИКМ, директор Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Царьков.

Как говорят медики, искусственный разум позволяет ускорять многие процедуры, и может стать медицинским автопилотом.