Трансплантация от генетического близнеца спасла женщину от смерти

Жительница Свердловской области победила лейкоз благодаря трансплантации костного мозга от генетического близнеца.

Как рассказали в региональном Минздраве, у женщины диагностировали лейкоз на ранней стадии. Сначала проводилось медикаментозное лечение, но через полгода состояние ухудшилось, потребовалась химиотерапия.

Когда и этот метод не помог, единственным выходом стала трансплантация костного мозга. Родной брат пациентки не подошёл в качестве донора. Подходящего генетического близнеца нашли в федеральном регистре.

Трансплантацию провели в Санкт-Петербурге. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже вернулась к работе.

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