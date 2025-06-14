В Башкирии выявили два случая малярии у путешественников

Туристы из Башкирии, побывавшие в странах Африки, заразились малярией — в регионе зафиксировали два случая заболевания, сообщили в региональных санитарных службах.

Оба случая были выявлены в 2024 году, при этом заболевшие вернулись из зарубежных поездок по африканским странам. Для сравнения, в 2023 году в регионе подобных случаев зарегистрировано не было.

Малярию вызывает паразит, передающийся через укусы определённого вида комаров. Болезнь сопровождается высокой температурой, лихорадкой и общей слабостью. Своевременное лечение с применением противомалярийных препаратов критически важно, поскольку отсутствие терапии может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до летального исхода.

Несмотря на зарегистрированные случаи, уровень заболеваемости малярией в Башкирии остаётся одним из самых низких в стране — почти в 2,5 раза ниже среднего российского показателя.

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