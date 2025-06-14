Новые методы и психологическая поддержка: как в Армении борются с раком

Июнь — месяц поддержки людей, победивших рак, и тех, кто продолжает бороться с ним. В Армении в Национальном центре онкологии проходят семинары, тренинги и просветительские мероприятия. Журналист и писатель Ани Кочар представила свою новую книгу, в которой делится личным опытом и дает надежду другим, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц.

Ани Кочар победила рак. С диагнозом «острый лейкоз счет шел не на дни, а на минуты. За жизнь боролась максимальными дозами химиотерапии. Долгое лечение в больнице, вынужденное расставание с маленьким сыном — все это Ани прошла невероятно стойко ради долгожданной ремиссии.

Ани Кочар, журналист, писатель:

«Я трижды была на грани жизни и смерти из-за проблем с сердцем. Но говорить о своих болячках я начала, когда узнала об онкологии. Сейчас я выбрала переживать мой пройденный путь вновь и вновь. Делиться опытом и призывать людей не злиться на судьбу и Бога. Я взяла на себя миссию говорить об этом, мотивировать и не замалчивать эти проблемы».

Ани Кочар регулярно проводит семинары и встречи с теми, кто столкнулся с онкологией. На одной из таких встреч она представила свою книгу «Жизнь со второй попытки. В ней она подробно рассказывает о своем пути, боли, надежде и победе над болезнью. В зале — те, кто уже прошел или проходит лечение. Многие находятся в стадии ремиссии. Для них встреча — и поддержка, и напоминание, что бороться нужно до конца.

Карине Цатурян, актриса:

«Когда я узнала, что у меня онкология, первая мысль была — научиться кататься на велосипеде. У меня была последняя стадия, не было даже бровей — я тогда шутила, что похожа на Мону Лизу. За три года я перенесла несколько операций. И в итоге победила. Хочу, чтобы люди задумались: зачем им дается такой опыт и что он может изменить в их жизни».

Психологическая поддержка — неотъемлемая часть лечения. В Национальном центре онкологии имени Фанарджяна с пациентами работают профессиональные психологи. Сеансы проводят и с родными пациентов, чтобы помочь им справиться с эмоциями и правильно поддерживать близких.

Ева Асрибабаян, руководитель психосоциальной службы Национального центра онкологии им. Фанарджяна:

«К сожалению о таких темах люди часто молчат — боятся осуждения, непонимания. Но именно в такие моменты важно, чтобы социум реагировал правильно — проявлял участие. Когда эти темы остаются в тени, люди просто не знают о многом, в том числе о новых методах и возможностях лечения. А это серьезно усложняет путь к выздоровлению».

В центре онкологии недавно появился новый линейный ускоритель. Оборудование позволяет проводить радиотерапию быстрее и с большей точностью. Автоматизированная система контроля минимизирует риск ошибок при облучении, делая лечение максимально безопасным и эффективным.

Тигран Бюзандян, заведующий отделением торакальной хирургии и торакальной пульмонологии Национального центра онкологии им. Фанарджяна:

«В нашей стране, к сожалению, большой процент выявляемости на четвертых стадиях. Если мы говорим про рак легкого — это 60%. За прошлый год мы выявили больше 10 тысяч случаев первичной онкологии в стране, которые были зарегистрированы в нашем регистре».

В Армении в прошлом году зарегистрировали около 1000 случаев рака легкого и 1600 — молочной железы. Среди главных причин — курение, плохая экология, стресс и влияние вредных веществ. На развитие болезни влияют образ жизни, наследственность и отсутствие своевременной диагностики.