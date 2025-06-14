Стало известно, сколько россиян стали донорами крови в 2024 году

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Ежегодно эти люди спасают миллионы жизней и помогают пациентам восстановиться после тяжелых операций. Дата приурочена ко Дню рождения австрийского врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови человека, за что был удостоен Нобелевской премии, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Бирюков.

Температура в этом помещении минус 190 градусов. Здесь в камерах с жидком азотом хранятся эритроциты. Кровяные тельца, которые содержат жизненно важный гемоглобин. Благодаря донорам запас есть всегда. Случаев для переливания множество: болезни крови, кровотечения, химиотерапии.

Ярослав Глазов, заместитель директора по медицинской части Центра крови ФМБА РФ, врач-трансфузиолог:

«Помочь людям, помочь беременным, детям, взрослым. Кровь – это незаменимая субстанция. Заменить ее нечем, можно только поделиться».

Медики называют это помещение операционной. На самом деле это зал для проведения донаций – то есть сдачи крови.

Фотографу Евгению Бабыкину 35 лет. Кровь он сдает 12 лет.

Евгений Бабыкин, почетный донор:

«Как-то так пошло. Пришел из армии и начал сдавать. Потом появилась цель — захотел получить статус почетного донора. И вот уже год, как получил, и продолжаю сдавать, ни на что это не повлияло».

Сотрудники Центра крови Федерального медико-биологического агентства с собой носят теплую одежду. На улице лето, а в лаборатории — минус 20 градусов. В этом помещении хранятся большие запасы плазмы крови. С помощью желтой замороженной жидкости спасают жизни людей.

Ольга Македонская, директор Центра крови ФМБА РФ:

«Более чем в два раза увеличилось количество доноров за последние два года, которые сдают плазму для производства лекарственных препаратов, а также компоненты донорской крови».

Безвозмездно кровь сегодня сдают во всех городах России. Только за прошлый год центры крови посетили более 1,5 млн доноров. На месте им проводят медосмотр и берут экспресс-анализы. Ждут всех. Особенно обладателей менее распространенной группы – 4 отрицательной.

Зульфия Лугманова, заместитель главного врача по организационно-методической работе:

«Мы, конечно же, проводим работу по привлечению молодых кадров, но примерно уровень донорства средний, это люди и среднего возраста, и старшего».

Всемирный день донора — это хороший повод напомнить всем остальным, у кого нет противопоказаний: люди должны помогать друг другу.