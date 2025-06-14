Врачи восстановили череп мужчине, на которого упала деталь КамАЗа

Хирурги Новосибирской ГКБ № 34 спасли мужчину, на голову которого упала коробка передач от «КамАЗа» весом 200 кг. Об этом сообщает Минздрав области.

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Пациента доставили в больницу с рабочего места, где он занимался ремонтом «КамАЗа», когда ему на голову упала коробка передач весом 200 кг. Он получил тяжелую травму с повреждением костей и смещением костных фрагментов в полость черепа.

Требовалось срочное хирургическое вмешательство, врачам пришлось заново собирать черепную коробку. Нейрохирургам удалось восстановить целостность черепа без применения имплантов и внешних вставок.

До этого во Владивостоке врачи Тысячекоечной больницы спасли 50-летнего мужчину с раздробленным черепом в результате удара топором. Пациент получил бытовую травму на острове Попова, откуда его экстренно эвакуировали на катере. Медики несколько часов собирали мужчине череп по частям, операция завершилась успешно.