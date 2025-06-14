При каких условиях человек никогда не сможет стать донором крови

Россиянам рассказали, кто из них не сможет стать донором крови. Эксперт федеральной сети медицинских лабораторий Ольга Уланкина в беседе с RT сообщила о строгих критериях отбора на эту добровольную миссию.

Возраст донора на момент сдачи должен быть не менее 18 лет, а вес — не менее 50 кг. Критично важен уровень гемоглобина в крови: не ниже 130 г/л для мужчин и 120 г/л для женщин. Донору нельзя сдавать кровь во время острой фазы болезни, в том числе обострения хронических заболеваний.

По словам медика, противопоказания к донорству подразделяются на абсолютные и временные. К абсолютным относятся особо опасные инфекционные заболевания, злокачественные опухоли, заболевания крови, сердечно-сосудистые нарушения. При таких случаях донорство опасно как для желающего сдать кровь, так и для того, кому она требуется.

У временных противопоказаний ограничения более щадящие. К примеру, после инфекционных заболеваний, таких как, ОРВИ и грипп, кровь нельзя сдавать в течение месяца с момента выздоровления. После перенесённой хирургической операции или травмы восстановление может занять от шести до 12 месяцев. После родов стать донором можно через год.

Это объясняется тем, что присутствует риск заразиться ВИЧ или другими инфекциями, которые могут не сразу обнаруживаться в крови из-за периода, когда вирус присутствует в организме, но ещё не вызывает выработку антител.

Ранее три опасные болезни распространились в России из-за отказа от прививок. Рост заболеваемости корью, краснухой и коклюшем зафиксировали специалисты Роспотребнадзора. Наблюдаемую тенденцию связывают с падением коллективного иммунитета из-за отказа от вакцинации.