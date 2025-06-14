Мужчине пришлось сшить новый пищевод из-за чистящего средства

Молодой житель Омска случайно выпил средство для чистки плит и получил тяжелейший химический ожог пищевода. Однако, после того как врачи оказали ему экстренную помощь, мужчина отказался от дальнейшего лечения. Это привело к тому, что со временем он не смог есть. Рассказываем, как врачам пришлось спасать его второй раз.

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Что произошло

Химический ожог пищевода россиянин получил ещё в 2023 году, рассказал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.

Спустя время у пациента, который отказался лечиться, развилась полная непроходимость пищевода. Он не мог нормально питаться и стремительно терял вес.

Врачи обнаружили у него протяжённый рубцовый стеноз пищевода — состояние, при котором орган практически полностью перекрыт рубцовой тканью.

Как спасли мужчину

Сначала медики пытались решить проблему щадящими методами.

Они попытались расширить суженный участок специальными инструментами. Однако со временем стало ясно, что необходима радикальная операция.

Тогда мужчине полностью удалили повреждённый пищевод и поставили на его место новый, который сформировали из части желудка больного.

Так врачи восстановили связь между глоткой и желудочно-кишечным трактом, и мужчина снова смог есть обычным образом, сказал Маркелов.

Как москвич получил ожоги из-за борщевика

Ранее в Москве врачам пришлось спасать мужчину с ожогами 80% поверхности тела.

Травмы россиянин получил не в пожаре, а пока косил траву на собственной даче.

Виноват оказался борщевик.

Покраснения на теле мужчина заметил уже дома. В итоге ему пришлось обращаться в ожоговый центр.