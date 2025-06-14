Эксперт предупредил об опасности мербековирусов

Мербековирусы, которые еще не осуществили межвидовой переход на человеческую популяцию, могут преодолеть этот барьер через определенный промежуток времени. К этому необходимо готовиться, сообщил ТАСС руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

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Ранее Роспотребнадзор прокомментировал научную статью в журнале Nature Communications, в которой говорилось о результатах исследований по вирусам из подрода Merbecovirus линии 1 HKU5. По данным ведомства, вероятность межвидового перехода вируса к человеку теоретически возможна, но на основе существующих данных эпидемическое распространение от человека к человеку выглядит маловероятным. Единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается MERS-CoV, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, впервые выявленный в 2012 году.

«Люди вообще восприимчивы к коронавирусу, и вопрос о переходе от одних млекопитающих к другим - это просто вопрос времени и частоты контактов. <...> Насколько это будет опасно? Навряд ли так же опасно, как возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, известный как MERS. Но то, что история с коронавирусами может повториться, - это просто вопрос времени. Здесь надо к этому быть готовым и не бояться»‎, — сказал он.

Семенов отметил, что 15% простудных заболеваний в сезон ОРВИ и гриппа представляют собой коронавирусы, которые "уже приходили".