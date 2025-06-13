На Тайване мужчина умер из-за ржавой термокружки

На Тайване мужчина скончался от предполагаемого отравления свинцом после десяти лет использования одной и той же термокружки, которая со временем покрылась ржавчиной.

© Ferra.ru

По данным, мужчина ежедневно пользовался этим термосом на протяжении десяти лет, несмотря на появление ржавчины. Он не менял кружку и не проводил тщательную очистку. При этом в термокружку часто наливал напитки с кислой средой — например, кофе, чай или соки.

Со временем из-за такой эксплуатации из внутреннего покрытия термоса начали выделяться тяжелые металлы, в частности свинец, который постепенно попадал в организм. Когда мужчина почувствовал ухудшение здоровья, врачи диагностировали у него отравление свинцом и серьезную легочную инфекцию. Его состояние продолжило ухудшаться, и через год он умер из-за осложнений, связанных с пневмонией.