В России внесли изменения в список запрещенных психотропных средств

В России список запрещенных психотропных и наркотических средств стал шире. В него добавили 14 позиций. Изменения внесены правительством России. Документ уже подписан и вступил в силу.

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Теперь в списке значатся синтетические соединения, которые представляют угрозу жизни и здоровью. Это каннабиноиды и опиоиды, такие как флуонитазен, норизотонитазен и гексагидроканнабинол.

Кроме того, правительством пересмотрены критерии, по которым оценивают объем мефедрона. Согласно новым нормам, мефедроном в значительном количестве теперь считается 0,2 грамма вещества, крупном — 1 грамм вместо 2,5 граммов, особо крупным — 200 граммов. Ранее особо крыпным размером считалось 500 граммов мефедрона.

Ранее эксперты объяснили, почему в России растет спрос на антидепрессанты. Также в России начнут действовать новые правила отпуска лекарств.