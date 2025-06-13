Новый компьютерный томограф из России начали использовать для диагностики рака в Кыргызстане

Mir24.TV

В Кыргызстане опасные заболевания теперь будут выявлять быстрее и эффективнее. В отделении ядерной медицины Национального центра онкологии и гематологии появился новый вид компьютерной томографии, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Тимаев.

Россия помогла Кыргызстану ускорить диагностику опасных заболеваний
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Перед процедурой пациентам проводят короткий инструктаж. После введения специального радиоактивного препарата, через три часа уже можно обследовать кости и почки на современном оборудовании. Процедура бесплатная.

«В Узбекистане, например, 450 долларов эта процедура стоит. Это хорошая возможность для онкобольных, что предоставили. В Казахстане тоже дорого, это, не считая дороги и проживания».

Аппарат эмиссионной компьютерной томографии фиксирует изменения и распространение метастазов в костях и почках на молекулярном уровне.

«Надо посмотреть кости. Вот уже начата процедура. Она длится около 25 минут. В течение этого времени от головы до ног все снимается. И на экране, видите, голова уже начинает сниматься».

Аппарат привезли из России в рамках программы сотрудничества Кыргызстана с корпорацией по атомной энергии «Росатом и МАГАТЕ.

«Очень важным моментом является исследование почек для наших хирургов онкологов. Почему? Если, например, у пациента имеется опухоль левой почки, необходимо посмотреть, как работает здоровая почка, до операции, прежде чем взять пациента на операцию».

В будущем с помощью нового оборудования планируют проверять сердечно-сосудистую систему и легкие уже у всех желающих. За месяц проверку здоровья прошли 200 онкологических больных. Их диагностика проводится лишь по направлению врача.