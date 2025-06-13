Россия помогла Кыргызстану ускорить диагностику опасных заболеваний

В Кыргызстане опасные заболевания теперь будут выявлять быстрее и эффективнее. В отделении ядерной медицины Национального центра онкологии и гематологии появился новый вид компьютерной томографии, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Тимаев.

Перед процедурой пациентам проводят короткий инструктаж. После введения специального радиоактивного препарата, через три часа уже можно обследовать кости и почки на современном оборудовании. Процедура бесплатная.

«В Узбекистане, например, 450 долларов эта процедура стоит. Это хорошая возможность для онкобольных, что предоставили. В Казахстане тоже дорого, это, не считая дороги и проживания».

Аппарат эмиссионной компьютерной томографии фиксирует изменения и распространение метастазов в костях и почках на молекулярном уровне.

«Надо посмотреть кости. Вот уже начата процедура. Она длится около 25 минут. В течение этого времени от головы до ног все снимается. И на экране, видите, голова уже начинает сниматься».

Аппарат привезли из России в рамках программы сотрудничества Кыргызстана с корпорацией по атомной энергии «Росатом и МАГАТЕ.

«Очень важным моментом является исследование почек для наших хирургов онкологов. Почему? Если, например, у пациента имеется опухоль левой почки, необходимо посмотреть, как работает здоровая почка, до операции, прежде чем взять пациента на операцию».

В будущем с помощью нового оборудования планируют проверять сердечно-сосудистую систему и легкие уже у всех желающих. За месяц проверку здоровья прошли 200 онкологических больных. Их диагностика проводится лишь по направлению врача.