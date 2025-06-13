Онищенко сообщил, когда прекратятся эпидемии

Эпидемии и пандемии будут происходить всегда, так как это естественный процесс течения жизни. При этом человечество пока не может быть готово к ним на 100%, так как не существует универсальных вакцин от всех вирусов, считает эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

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«Эпидемии и пандемии были, есть и будут. Это естественный процесс эволюции жизни на Земле, потому что самые зловредные вирусы - это тоже жизнь. Более того, это еще и регулятор естественного отбора, как это бы цинично не звучало. Сказать, что мы готовы [к ним] на 100%, нельзя», — сказал Онищенко ТАСС.

Он пояснил, что пока у людей нет универсальной вакцины сразу от всех инфекций и болезней.

«Когда-то она может появиться, потому что научные возможности неисчерпаемы. Когда мы более глубоко изучим иммунный ответ организма, может быть научимся и этому», — добавил он.

При это Онищенко напомнил, что российским ученым удалось добиться многого. Благодаря в том числе пандемии коронавируса, специалисты научились прогнозировать, предугадывать вероятность поведения различных инфекций и вычислять ее пандемический потенциал, а также, по примеру гриппа, каждый год заранее готовить новые вакцины под новый штамм, который будет циркулировать.