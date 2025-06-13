Попова заявила, что холера представляет опасность для России

Холера продолжает представлять большую опасность, но пока завоза этой инфекции в Россию удается не допустить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Организовывая контроль на границе, организовывая систему наблюдения в стране, нам удалось добиться того, что не было завозов, были предотвращены все риски по завозу и в Таджикистан, ну и, конечно, мы видим, что дальнейшая дорога могла привести и в Россию. Но мы сделали так, чтобы этого не было», - сказала она на пресс-конференции.

Попова подчеркнула, что ситуация с холерой в ряде стран мира остается очень неспокойной и нестабильной.

Ранее «СП» сообщала о том, что иммунолог, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков рассказал, почему некоторые прививки стоит делать повторно.