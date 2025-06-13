В Роспотребнадзоре прокомментировали случаи оспы обезьян в России

Сейчас это заболевание широко распространилось среди жителей Африки. Глава ведомства Анна Попова рассказала, что в нашей стране случаи заболевания оспой обезьян единичные и завозные, то есть люди заразились не в России. Ведомство следит и контролирует ситуацию. Проблема на самом деле не настолько угрожающа, как выглядит, заверили там. Рассказываем всё, что сейчас известно.

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Оспа обезьян в России

«В Российской Федерации мы держим ситуацию на контроле, мы видим единичные случаи — это завозы. Мы понимаем, что и как можно делать», — сообщила Попова РИА «Новости».

Режим ЧС из-за оспы обезьян

В конце зимы 2025 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохранила режим ЧС, который ввели 14 августа 2024 года.

«Мы уже который год говорим, что внятного обоснования для такого решения не было и нет. И продление очередное тоже оснований не имеет», — заявила глава Роспотребнадзора.

По данным системы контроля наблюдения за инфекционными заболеваниями Африканского союза болезни там по степени риска заражения распределились так:

холера;

корь;

кишечные инфекции;

малярия;

оспа обезьян.

Оспа обезьян в этом антирейтинге на пятом месте.

А ещё специалисты Роспотребнадзора выяснили во время экспедиций в Африке, что часто ветряную оспу и активизацию герпеса ошибочно принимают за оспу обезьян.