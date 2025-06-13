Попова рассказала о ситуации по заболеваемости холерой в мире

Общая ситуация по заболеваемости холерой в мире на текущий момент характеризуется как нестабильная и неспокойная. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, очень неспокойная. Мы реагируем на эту проблему и работаем в целом ряде стран по блокированию ситуации в странах Африки и Азии. В прошлом году мы все лето отработали вместе с нашими коллегами из Таджикистана по их просьбе, организовывая эпиднадзор за холерой, хотя случаев там не было, но был риск завоза из смежной страны. Организовывая контроль на границе и систему наблюдения в стране, нам удалось добиться того, что не было завозов. Были предотвращены все риски по завозу и в Таджикистан, и, конечно, мы видим, что дальнейшая дорога могла привести и в Россию. Мы сделали так, чтобы этого не было», — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Попова уточнила, что ученые Роспотребнадзора в рамках исполнения программы "Санитарный щит" разработали два новых теста для выявления холерного вибриона.

«Это ПЦР-тест, который уже зарегистрирован в РФ. Он сократил время проведения исследований до 60 минут. Предыдущие варианты же предполагали, что нужно взять материал от пациента и в течение минимум 12 часов его подращивать, потом из этого объема делать ПЦР, чтобы что-то выявить. И мы, конечно, много времени теряли в периоде принятия мер. Сегодня тест очень высокочувствителен, материал берется прямо от больного и сразу отправляется в лабораторию, через 60 минут уже есть результат», — рассказала руководитель надзорного ведомства.

Второй тест пока находится на стадии регистрации. Он определяет иммунитет к холере. Другие страны уже заинтересованы в получении таких разработок, Роспотребнадзор планирует сотрудничать и передавать дружественным странам собственные наработки.