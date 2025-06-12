Накануне Дня донора в Беларуси открыли мобильные пункты сдачи крови

Накануне Дня донора по всей Беларуси организована работа мобильных пунктов. Сдать безвозмездно кровь можно в организациях, поликлиниках и даже на рабочем месте, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В пункте забора донорской крови Наталья Титова впервые. В этом году она вместе с партийными коллегами решилась на процедуру. Настрой поддерживает супруг почетный донор Беларуси.

Наталья Титова, первый секретарь Фрунзенского районного комитета Коммунистической партии Беларуси:

«Вот просто сижу и отдыхаю, честно скажу! Первый раз, но каких-то болевых, или что становится плохо, я такого не чувствую. У меня всегда было желание сдать кровь, и вот благодаря моему супругу Круглику Юрию мечта сбылась».

Чтобы кровь была безопасной для реципиента, донор должен быть здоров, без хронических заболеваний, травм, свежих татуировок. Перед сдачей осмотр врачей и анализ сахара в крови. После чай с печеньем. Виталий Василец надеется, что его «первая положительная спасет не одну жизнь.

Виталий Мисевец, член Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

«Я знал и знаю, что кровь всегда нужна. Если моя кровь кому-то понадобится, я буду тоже очень рад. Люди болеют, люди получают травмы».

Сдача крови процедура абсолютно безопасная. За прошлый год ее прошли 102 тысячи доноров Беларуси: студенты, рабочие, политики и спортсмены. В день донации сенатор Дмитрий Басков выходной решил не брать. После обеда сразу на тренировку хоккейной команды президента.

Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды президента Беларуси, член Совета Республики:

«Уже больше семи лет точно мы приходим традиционно каждый год. И с хоккейной командой президента, и с представителями Федерации хоккея, и с другими представителями разных видов спорта. Чувствуем себя прекрасно, никакой слабости нет».

Ежедневно полутора тысячам белорусов в больницах переливают кровь и ее компоненты. Потребность в них в стране есть всегда. Поэтому в центрах переливания крови ждут всех, вне зависимости от группы крови.

«Пациентам при получении политравм, при проведении химиотерапии, при проведении сложных кардиохирургических операций, после кесарева сечения ежедневно нужно переливание крови и ее компонентов. Поэтому донорский «тихий подвиг, как называется, это действительно очень значимо для нашего общества. Только благодаря такой неравнодушной позиции наших доноров удается спасать жизни», - отметил директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

Статус почетного донора в Беларуси присваивается после 20 безвозмездных донаций. Таким благотворителям предоставляют пожизненные льготы: отпуск в любое удобное время, повышение пенсии и скидки на платные медуслуги.