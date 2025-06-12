Женщина заразилась бактериальным менингитом, съев стейк и фрукты

Россиянка попала в больницу с менингитом после того, как съела зараженные бактерией Listeria продукты. Врачи выясняют, при каких обстоятельствах произошло заражение.

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В России выявлен очередной случай бактериального менингита. Пациенткой стала женщина, которая почувствовала недомогание после того, как съела стейк слабой прожарки и фрукты.

По словам пациентки, она не стала сразу обращаться в больницу, надеясь, что симптомы пройдут самостоятельно.

Однако вскоре у нее поднялась температура, появилась рвота, наблюдались потеря фокуса зрения и проблемы с передвижением, боязнь яркого света.

Врачи диагностировали у женщины менингит. Лабораторные исследования показали, что болезнь вызвана бактерией Listeria, которой пациентка заразилась, употребив стейк слабой прожарки, зараженный листериями.

Кроме того, бактерия может содержаться в немытых фруктах и овощах и способна поражать центральную нервную систему, вызывая листериоз, энцефалит и менингит, уточняет Telegram-канал «Shot Проверка».

Ранее врач-инфекционист Клиники академика Ройтберга, доктор медицинских наук Владимир Неронов объяснил, как можно заразиться менингококковой инфекцией. Также эксперты рассказали, как избежать серозного менингита.