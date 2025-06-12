Уникальный случай: женщина с пересаженной печенью стала матерью в третий раз

Из Клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова выписаны Ольга Герусова и ее дочь Варвара, родившаяся 6 июня. Этот случай стал медицинской сенсацией: в 2006 году пациентке пересадили печень, и, несмотря на пожизненный прием препаратов, препятствующих отторжению донорского органа, она смогла трижды успешно выносить и родить детей. Как подчеркивают специалисты, подобного прецедента в мировой практике еще не было, сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

«Профессионализм петербургских врачей настолько высок, что они смогли сотворить настоящее чудо так точно рассчитать дозировку лекарств, чтобы не допустить отторжения пересаженного органа у мамы и одновременно их негативного влияния на здоровье ребенка. Сейчас мама и ее новорожденная дочка чувствуют себя хорошо, а в нашем городе стало на одну многодетную семью больше».

Своего первенца, сына Дмитрия, Ольга родила в 2008 году, через два года после трансплантации. В 2011-м на свет появилась дочь Екатерина. Третью дочь, названную в честь прабабушки, узницы Освенцима, женщина произвела на свет путем кесарева сечения. Операцию проводил руководитель клиники Виталий Беженарь с командой специалистов. Он подчеркнул, что университетская клиника готова принимать сложных пациенток с сопутствующими хирургическими, онкологическими и другими патологиями.

На родах присутствовал профессор Дмитрий Гранов, тот самый хирург, который почти два десятка лет назад выполнил Ольге пересадку печени. По его словам, в Санкт-Петербурге уже накоплен значительный опыт ведения беременности у пациенток после трансплантации органов, в том числе сердца, почек и печени. В городе успешно родили 10 женщин с пересаженными органами.

В прошлом месяце врачи Московского областного перинатального центра в Балашихе спасли новорожденного с пуповиной, обвившейся вокруг шеи пятью кольцами. Подобная особенность встречается крайне редко и несет серьезные риски для жизни малыша.