Какие болезни люди стали лечить секс-игрушками

Российский блогер Лев Вожеватов, известный в социальных сетях как эксперт по отношениям, недавно дал совет на несвойственную ему тему — как лечить сезонную простуду. В ролике, который набрал сотни тысяч просмотров, он рекомендовал при заложенности носа вместо привычных капель взять вибратор и сделать им массаж носовых пазух. Необычный совет на проверку оказался не таким уж новым. Оказалось, что люди по всему миру уже давно используют секс-игрушки, чтобы избавиться от бессонницы, мигрени, некоторых симптомов климакса и простуды. Помогает ли такой подход оздоровлению на самом деле, выясняла «Лента.ру».

Лечебные вибрации

«Включаете своего маленького друга или большого, — инструктирует Вожеватов, — вибрирующим концом прикладываете его к носовым пазухам. Будет щекотно, возможно, дискомфортно, но зато все залежи в носу постепенно начнут выходить, и нос будет дышать».

Технику исполнения эксперт демонстрирует на себе с помощью небольшого вибрирующего секс-девайса — вибропули. Идея использовать таким образом игрушку пришла в голову секс-коучу не первому. Четыре года назад пользователи Reddit уже делились впечатлениями от такого нестандартного лечения.

«Если у вас заложенность носовых пазух, попробуйте использовать вибратор на лице, чтобы избавиться от избытка слизи. Люди с муковисцидозом применяют похожую концепцию для разжижения слизи в легких с помощью вибрационного жилета», — RippleVanWinkle, пользователь форума Reddit

Многие пользователи рассказали, что в борьбе с насморком отлично зарекомендовали себя не только секс-игрушки, но и любые вибрирующие предметы. В ход шли массажеры для спины, электрические зубные щетки и мобильные телефоны с включенным режимом вибрации. Даже простые надавливания пальцами в определенных местах оказались эффективными.

«Я помню, как однажды я делала брови, и мастер заметила, что у меня заложен нос из-за аллергии. Она потратила меньше двух минут грубо, почти болезненно массируя несколько точек у основания черепа, и сказала, что это поможет. Когда я встала после процедуры, я почувствовала, как мои пазухи очистились. Это было сюрреалистично. Я так и не смогла повторить то, что она сделала», — рассказала пользовательница под ником deskbeetle.

Использовать вибрацию для лечения пробовали еще в XIX веке. В 1892 году невролог Жан-Мартен Шарко заметил, что у пациентов с болезнью Паркинсона уменьшается тремор после долгих поездок в карете. Врач решил, что секрет улучшения — в дорожной тряске, и сконструировал «вибрирующий стул», который ритмично колебался и имитировал вибрацию движущейся по дороге кареты. Приспособление какое-то время было популярным, но с развитием лекарственных препаратов о нем быстро забыли.

В последние годы интерес к терапии механическими и акустическими вибрациями вернулся. Уже проведены десятки исследований, которые подтверждают, что вибрации помогают отводить слизь из носовых пазух, снимают отек и боль как при заложенности носа во время простуды, так и при хроническом рините, возникающем из-за аллергии или заболеваний верхних дыхательных путей. Как утверждают исследователи, главный плюс технологии — это снижение дозировки применяемых спреев и капель, которые вызывают привыкание и имеют внушительный список побочных эффектов.

Хотя врачи признают, что определенная логика в совете массировать нос вибратором из секс-шопа присутствует, все же использовать их они не рекомендуют

«Несмотря на идентичность механизма воздействия, для этой процедуры существуют аппараты медицинского назначения. Положительный эффект курсового лечения вибромассажем нейровегетативной формы вазомоторного ринита впервые был описан в 1997 году. В 2001 году способ вибротерапии был запатентован», — рассказала «Ленте.ру» терапевт, главный врач медицинского центра «UNI Клиник» Мария Уянаева.

Врач подчеркнула, что вибрации обычно приносят лишь временное облегчение. При хроническом рините зачастую все равно встает вопрос о проведении хирургической операции — вазотомии.

Вибрирующие товары для взрослых используют и для того, чтобы уменьшить боль во время приступа мигрени. Американский биолог Адриана Лагиер, изучала механизм воздействия вибраций на организм.

«Во время приступа мигрени мозг воспаляется, и тысячи клеток устремляются в мозговые оболочки, которые из-за этого расширяются и заставляют нервы посылать болевые сигналы. Вибрация же уменьшает клетки в размерах, тем самым снижая давление на мозговые оболочки и приостанавливая болевую реакцию», — объяснила она возможный механизм воздействия секс-игрушек.

Она подчеркнула, что это лишь ее догадки, так как доказательств этому пока не найдено. Тем не менее эксперт не видит ничего плохого в том, что люди массируют вибраторами шею и лицо в попытках смягчить проявления мигрени.

«Если есть шанс, что простые вибрации могут избавить от сильной головной боли, то стоит пробовать. Для этого не обязательно точно знать, как и почему это работает», — Адриана ЛаГиер, биолог.

Как еще «лечат» вибраторы

Ученые уже давно заметили, что секс-игрушки могут быть полезны и тогда, когда их используют по назначению. Согласно исследованию Центрального университета Квинсленда, мастурбация с использованием секс-девайсов улучшает сон. Более половины участников исследования заявили, что стали лучше спать; 47 процентов заметили, что быстрее засыпают.

«Во время оргазма вырабатывается вызывающий сон гормон пролактин. Поэтому теоретически сексуальное удовлетворение приносит крепкий и спокойный сон», — согласилась с выводами ученых эксперт по сексу и отношениям Аннабель Найт.

47 % пользователей секс-игрушек заметили, что лучше засыпают

Окситоцин и серотонин, вырабатывающиеся во время оргазма, также помогают бороться со стрессом. По словам Найт, если их уровень повышается регулярно, то это способствует хорошему настроению и снижению эмоционального напряжения.

Как рассказал гинеколог Алекс Эскандер, иногда вибраторы становятся незаменимым инструментом для поддержания здоровья женской половой системы. В частности, при сужении влагалища, когда оно становится короче или менее эластичным, врачи рекомендуют пользоваться расширителями

«Чаще всего влагалище теряет эластичность, сужается после наступления климакса, но бывают и другие состояния, приводящие к этому. Многие женщины, когда сталкивается с этим, отказываются от секса, так как он становится болезненным. Однако на самом деле регулярная половая активность помогает предотвратить дальнейшие изменения», — говорит врач.

Он добавил, что большинство его пациенток предпочитают не вагинальные расширители, которые предлагают врачи, а обычные вибраторы из секс-шопа. Гинеколог отметил, что не имеет ничего против такого подхода.

Вполне вероятно, что использование вибраторов по прямому назначению даже помогает улучшить дыхание при насморке. Во всяком случае, обычный секс имеет точно такое же свойство. В этом убедились английские и немецкие ученые в ходе совместного исследования.

Участниками были 18 медиков, которые в момент эксперимента имели заложенность носа. Их задача состояла в том, чтобы оценить чистоту своего дыхание до полового акта, сразу после него, через час и через три часа после контакта

Почти у всех участников сразу после оргазма дыхание улучшилось. Ученые утверждают, что эффект можно было сравнить с использованием назальных спреев. Правда, держался он недолго — около часа, затем заложенность носа возвращалась с той же интенсивностью.

За свое открытие в 2021 году ученые получили Шнобелевскую премию — награду, которую, как объясняют учредители, вручают за исследования, заставляющие сначала посмеяться, а потом задуматься. Однако лауреаты не расстроились и заявили, что эта тема нуждается в дополнительных научных изысканиях. Например, по их мнению, стоит выяснить, помогает ли от насморка мастурбация и секс-игрушки.