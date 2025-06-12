Стало известно, сколько человек заняты в системе скорой помощи России

Более 160 тыс. человек, 13 тыс. из которых - врачи, работают в системе скорой помощи в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Всероссийском научно-практическом конгрессе "Скорая медицинская помощь - 2025".

"В настоящее время на скорой работают более 160 тыс. человек, в том числе более 13 тыс. врачей и 90 тыс. средних медицинских работников, а также более 40 тыс. водителей", - сказал министр.

По его словам, также активно помогают сегодня в работе скорой и студенты. В 2024 году благодаря их труду было выполнено более 38 млн вызовов скорой медицинской помощи и осуществлено свыше 12 млн медицинских эвакуаций.