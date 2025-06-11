Вирусолог объяснила, как лечить длинный ковид

Японские ученые сделали блестящее открытие - оказывается, неуловимый вирус спрятался в потаенном, скрытом от глаз месте - эпифаринксе. Это верхняя часть глотки, расположенная позади полости носа, куда просто так не попадешь.

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Анатомическое расположение эпифаринкса затрудняет наблюдение без эндоскопической оценки, то есть, для этого необходимо использование специального прибора – эндоскопа, представляющего собой гибкую трубку с камерой и освещением, которая позволяет выявлять патологии. Это в интервью ИА RuNews24.ru объяснила доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова.

Ученые определили эпифаринкс как ключевой участок для хронического воспаления, вызванного остаточной РНК вируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Верхняя часть глотки выстлана мерцательным эпителием, подобно носовой полости, и служит важной мишенью для разных вирусных инфекций верхних дыхательных путей. По мнению ученых, эпифаринкс играет ключевую роль в развитии COVID-19 из-за того, что в его эпителии находится очень много вирусных факторов проникновения — ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), а также трансмембранной протеазы серина 2», - рассказала вирусолог.

При этом авторы статьи обнаружили, что остаточная вирусная РНК в этом укромном месте не просто остаточный мусор - она активно запускает воспаление и иммунные реакции, повреждающие организм.

Согласно результатам представленного исследования, вирусная РНК может сохраняться в эпифаринксе более шести месяцев после заражения. Она активируют указанные иммунные реакции, что потенциально способствует возникновению хронических симптомов, наблюдающихся при длинном ковиде, включая усталость, постоянный кашель, головокружение и когнитивные проблемы.

Авторы статьи указывают, что это исследование разъясняет, что SARS-CoV-2 оказывает долгосрочное воздействие на иммунный ответ в эпифаринксе, подчеркивая необходимость сосредоточиться на хроническом эпифарингите как потенциальной причине длинного COVID. Чтобы убрать поврежденный мерцательный эпителий с остатками вируса, команда ученых изучила эпифарингеальную абразивную терапию (ЭAT).

«Это метод лечения хронического эпифарингита практикуется в японской отоларингологии с 1960-х годов. Он включает в себя смазывание верхней части глотки 1% раствором хлорида цинка (ZnCl2). Такое лечение длинного ковида было одобрено Комитетом по клинической этике. Лекарство исследователи готовили самостоятельно. Смазывание эпифаринкса проводилось один раз в неделю на протяжении трех месяцев. После такого лечения было отмечено значительное облегчение симптомов у больных длинным ковидом. Как говорится, все гениальное просто. Но следует подчеркнуть, что хлорид цинка является высокотоксичным веществом. При контакте с кожей он вызывает химические ожоги, а попадание в глаза опасно для здоровья», - уточнила собеседница издания.

То есть, хлорид цинка действует по типу «шлифовальной шкурки», удаляя поврежденный вирусом реснитчатый эпителий вместе с остатками вируса. Ученые установили, что это способствует значительному снижение вирусной РНК и подавлению воспалительных реакций.

Также эта терапия подавляет сверхактивные иммунные пути, что подчеркивает ее многообещающую роль в иммуномодуляции и восстановлении тканей.

«При длинном ковиде иммуномодуляция крайне важна, поскольку иммунная система работает неправильно - образуется множество аутоагрессивных антител, разрушающих ткани. А представители клеточного иммунитета - Т-лимфоциты-киллеры - истощены до такой степени, что не могут добить вирус, хотя в нормальном состоянии для них ничего не стоит это сделать. Снижение активности Т-киллеров при повышенной выработке антител – это один из механизмов регуляции иммунного ответа, и, похоже, вирус научился прекрасно им пользоваться наряду с использованием других механизмов глубокого угнетения деятельности этих «иммунных воинов»», - комментирует доктор медицинских наук.

Кроме того, исследование показало, что вирус COVID «перепрограммирует» борцов с инфекцией в супрессоры иммунной системы» – научная статья с таким названием была опубликована в мае 2025 года в журнале Science Translational Medicine.

В этой статье указано, что коронавирус перепрограммирует иммунные клетки первой линии защиты – нейтрофилы, в результате чего они подавляют Т-лимфоциты. Это сопровождается резким ухудшением иммунного ответа, в результате чего может возникнуть более опасная форма заболевания - тяжелый COVID.

Ученые указывают, что в настоящее время для проверки эффективности терапии ЭAT в Японии проводятся клиническое испытания одновременно в нескольких медицинских учреждениях (центрах) по единому протоколу (многоцентровое исследование) среди большой популяции людей.

«Результаты исследования японских ученых знаменует собой значительный скачок в медицинской науке, ведь 31–69% выздоровевших после перенесения ковида продолжают страдать от его затяжных симптомов. А ликвидация остатков вируса может способствовать их выздоровлению. Надо помнить, что любое лечение назначает только врач, самолечение может быть опасным для здоровья», - резюмировала вирусолог Светлана Протасова.

* - необходима консультация врача.