Медики спасли беременную с тяжелым заболеванием головного мозга

В больницу Екатеринбурга обратилась пациентка с жалобами на головную боль. Как пишет «Бриф24», медики диагностировали у будущей матери две аневризмы головного мозга и провели экстренную операцию.

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— Чтобы предотвратить риск гибели будущей мамы и ее ребенка, специалисты на 29-й неделе беременности приняли решение провести сложное, 4-часовое оперативное вмешательство, — прокомментировали в медучреждении.

Операция прошла успешно. Впоследствии женщина родила здоровую девочку. Ранее Ямал 1 сообщал, что в Ноябрьске возобновили партнерские роды.

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