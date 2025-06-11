Новая разработка медиков позволит снизить риски поражения мозга

Новый вид операций, разработанный столичными медиками, поможет предотвращать у пациентов различные формы ишемического поражения головного мозга. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный научный сотрудник отделения неотложной нейрохирургии Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, главный внештатный нейрохирург министерства здравоохранения РФ Владимир Крылов.

«У нас была высокая цель – разработать и внедрить тот вид операций, который бы предотвращал различные формы ишемического поражения головного мозга при разных формах его заболевания. Вторая задача – мы должны были сформировать команду единомышленников, которая бы работала в этом направлении. И третье – я считаю, одна из самых сильных сторон нашей команды – это преемственность поколений. Ведь операция – это всегда риск, и мы не имеем права рисковать ради достижения какой-либо цели, которую ставит перед собой хирург и исследователь. Но если он ее ставит, мы должны создать условия, чтобы не навредить пациентам. Создать лучше, чем было», – сказал Крылов.

Он подчеркнул, что специалисты не намерены останавливаться на достигнутом, сейчас перед ними стоит задача распространить наработанный опыт.

«При той работе департамента здравоохранения правительства Москвы по оснащению стационаров новым современными хирургическим оборудованием мы можем ставить очень большие амбициозные задачи по разработке новых методов хирургии и тиражированию их в клиниках Москвы. Но, чтобы серьезное оснащение работало, нужна молодежь, нужно людей учить. И поэтому этот процесс так взаимосвязан. Мы постоянно должны заниматься обучением вновь приходящих молодых людей. А они обязаны делать лучше и больше, чем мы», – пояснил Крылов.

Ранее стало известно о том, что шесть команд столичных врачей стали лауреатами XXI Премии Москвы в области медицины, которая присуждается за наиболее эффективные и инновационные проекты, способствующие развитию здравоохранения и медицинской науки в столице. Одной из них стала команда НИИ скорой помощи имени Склифосовского с проектом «Разработка и внедрение методов хирургического восстановления мозгового кровотока». Нейрохирурги внедрили в столичные клиники технологии для лечения поражений магистральных церебральных артерий, аневризм, аномалии Киммерле и других сосудистых и опухолевых заболеваний головы и шеи с вовлечением крупных артерий.