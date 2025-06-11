Обнаружено неожиданное влияние «Оземпика» на длину пениса

Мужчины, использующие популярный препарат для лечения диабета и ожирения «Оземпик», обсудили неожиданный побочный эффект после его применения. Об этом пишет New York Post.

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Один из пользователей форума Reddit заявил, что после начала применения «Оземпика» его половой орган вырос на 2,5 сантиметра в длину. Уролог Ричард Вини отметил, что исследований, доказавших связь между приемом семаглутида (основное действующее вещество этого препарата) и размерами мужских гениталий нет.

Однако, по словам врача, причиной удлинения члена может быть похудение.

«Мужские пенисы укорачиваются с возрастом (из-за) увеличения жировой прослойки и размера простаты, что втягивает половой орган обратно в тело. Теоретически возможно, что новые препараты, такие как "Оземпик" и "Вегови", используемые для лечения диабета и ожирения, могут оказывать свое влияние: когда мужчины теряют вес, их пенисы кажутся больше», — заключил он.

Ранее врач Уно Вольпо заявил, что далеко не все мужчины правильно используют презерватив. Вольпо посоветовал перед использованием презерватива проверить его срок годности и целостность упаковки.