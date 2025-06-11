В России выявлен природный очаг лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор сообщил, что на территории Волгоградской области сформировался стойкий очаг опасного заболевания – лихорадки Западного Нила. Местных жителей настоятельно просят защититься от комаров.

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Жителей Волгоградской области предупредили о необходимости защититься от укуса комаров. Насекомые являются переносчиком опасного заболевания – лихорадки Западного Нила, стойкий природный очаг которого сформировался в регионе.

В управлении напомнили, ЛЗН является острым трансмиссивным вирусным заболеванием, которое сопровождается лихорадкой, серозным воспалением мозговых оболочек, менингоэнцефалитом, системным поражением слизистых, лимфаденопатией, сыпью.

Чаще всего болезнь протекает в легкой форме, но в запущенных случаях может привести к энцефалиту, менингиту, а также смерти.

Специалисты ведомства напомнили, чтобы избежать заражения, необходимо защититься от комаров специальными сетками для окон и дверей, использовать репелленты, аэрозоли, фумигаторы и другие средства.

Роспотребнадзор предупреждает: этим летом ожидается большой всплеск заболеваемости лихорадкой Западного Нила.