В России выявлен природный очаг лихорадки Западного Нила

В Волгоградской области выявлен природный очаг лихорадки Западного Нила
Роспотребнадзор сообщил, что на территории Волгоградской области сформировался стойкий очаг опасного заболевания – лихорадки Западного Нила. Местных жителей настоятельно просят защититься от комаров.
Жителей Волгоградской области предупредили о необходимости защититься от укуса комаров. Насекомые являются переносчиком опасного заболевания – лихорадки Западного Нила, стойкий природный очаг которого сформировался в регионе.
В управлении напомнили, ЛЗН является острым трансмиссивным вирусным заболеванием, которое сопровождается лихорадкой, серозным воспалением мозговых оболочек, менингоэнцефалитом, системным поражением слизистых, лимфаденопатией, сыпью.
Чаще всего болезнь протекает в легкой форме, но в запущенных случаях может привести к энцефалиту, менингиту, а также смерти.
Специалисты ведомства напомнили, чтобы избежать заражения, необходимо защититься от комаров специальными сетками для окон и дверей, использовать репелленты, аэрозоли, фумигаторы и другие средства.
Роспотребнадзор предупреждает: этим летом ожидается большой всплеск заболеваемости лихорадкой Западного Нила.