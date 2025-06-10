Владимир Путин открыл новые медицинские объекты в пяти регионах

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения в ряде регионов и заранее поздравил медиков с Днем медицинского работника.

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На связь вышли Воронежская область, Башкирия, Кабардино-Балкария, ЛНР и ДНР.

«Здесь успешно реализован ряд проектов в сфере здравоохранения. Были построены или капитально отремонтированы здания больниц, поликлиник, онкодиспансеров, — отметил Путин. — Такие современные, хорошо оснащенные медицинские учреждения - одно из направлений системной комплексной работы по повышению эффективности отечественного здравоохранения. За шесть лет в разных регионах было создано более 6,5 тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник, капитально отремонтировано порядка 5,5 тысячи медицинских объектов».

В том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлены и построены в четырех новых регионах. В целом по России закуплено свыше 245 тысяч единиц медоборудования.

«И эта работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для граждан, безусловно, будет продолжена», — заверил глава государства.

В преддверии Дня медицинского работника Путин поздравил всех медиков с праздником.

«Где бы ни работали наши медики, все они ответственно исполняют свой профессиональный долг. В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени», — заявил Путин.

Самые теплые слова благодарности президент адресовал медработникам - участникам СВО:

«Рискуя собой, проявляя героизм, они спасают раненых. Помогать людям, служить им - главный смысл вашей профессии в любых условиях и обстоятельствах, — сказал про медиков президент. — От вас зависит здоровье нации».

В ходе видеоконференции в Уфе был открыт новый хирургический корпус Республиканского кардиологического центра.

«Лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний - одно из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения», — заявил Путин.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что "болезни сосудов и сердца занимают ведущее место среди факторов, влияющих на продолжительность жизни".

«На сегодня мы можем говорить о реальных победах. В течение последних лет мы удерживаем исторический минимум по смертности от болезней системы кровообращения», — доложил министр.

Увеличился и возраст, в котором люди сталкиваются с такими заболеваниями, - с 80 до 85 лет.

«Наша цель - использовать резервы и сдвинуть этот пик еще дальше», — заверил Мурашко.

Путин выслушал рассказ о строительстве радиотерапевтического корпуса Воронежского областного онкодиспансера и поинтересовался, какой там процент отечественного оборудования. Оказалось, более 60% - стараются закупать только конкурентоспособное.

«Здорово, это очень хорошо, хороший показатель», — оценил он.

За шесть лет в разных регионах было создано более 6,5 тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник.

Дальше перешли к поликлиникам. В Нальчике открылась новая поликлиника N 1. В Луганске после капремонта заработала поликлиника N 12.

«Знаю, что Москва помогала», — заметил Владимир Путин, подчеркнув, что у столичного мэра Сергея Собянина хорошая программа по развитию медицины.

В Донецке был отремонтирован сосудистый центр Республиканской клинической больницы и запущена лаборатория по испытанию качества лекарств. Глава ДНР Денис Пушилин тоже поблагодарил Москву за помощь:

«Сергей Семенович откликнулся, и корпус был достаточно быстро восстановлен».

А за федеральные средства приобрели оборудование.

Путин также призвал "не забывать про ФАПы", ведь это касается миллионов граждан, проживающих в небольших населенных пунктах, "где подчас, кроме фельдшера, и нет никого из медицинских работников". Нужно продолжить их ремонтировать и строить, привлекать специалистов, распорядился он.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила о хороших результатах реализации нацпроекта "Здравоохранение" по трем флагманским направлениям - борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и программа модернизации первичного звена здравоохранения.

«Сейчас они включены в новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"», — заметила она.