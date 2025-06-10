Врачи жалуются, что пациенты не боятся сердечно-сосудистых заболеваний

Врачи не устают повторять, что убийцы населения №1 практически во всем мире — сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Парадокс заключается в том, что люди их не сильно боятся, по крайней мере, в сравнении с раком. А поэтому относятся к профилактике ССЗ, которые предотвратимы в 80% случаев, весьма небрежно, ибо считают их не такими уж и страшными.

© Московский Комсомолец

Большинство пациентов, которым сообщают о высоком риске того или иного сердечно-сосудистого заболевания, не спешат заняться его профилактикой, отмечают эксперты Американского колледжа кардиологии. Они откладывают ее на потом: например, планируют начать придерживаться принципов здорового питания с понедельника или после праздников; заниматься спортом — как только погода наладится. Пациенты регулярно пропускают скрининги, которые могли бы выявить проблемы заранее, и даже когда им прописывают лекарства, многие прекращают их принимать.

В последние годы произошло немало прорывов в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе в сфере минимально инвазивной хирургии; появились новые революционные лекарственные препараты, стали широко использоваться возможности искусственного интеллекта... Однако когда речь заходит о профилактике, перспектива развития заболевания, как правило, вызывает у пациентов лишь мимолетную реакцию. Врачи сетуют: они постоянно говорят пациентам, что ССЗ ежегодно убивают больше людей, чем все виды рака вместе взятые, но реакция на эти диагнозы не бывает такой эмоциональной, как реакция на диагноз рак, узнав о котором пациенты начинают действовать незамедлительно. К тому же многие свято верят в то, что сердечно-сосудистые заболевания появляются в старости, а вовсе не развиваются в течение десятилетий.

Их ранние проявления — высокий уровень холестерина, прежде всего «плохого» (ЛПНП); повышенное артериальное давление; лишний вес; плохое качество сна. Поэтому профилактика основывается прежде всего на их контроле. Например, установлено, что риск смерти от болезней сердца и сосудистой системы возрастает при наличии артериальной гипертензии — до 23%, при повышении уровня холестерина — до 26%, а при наличии сахарного диабета — до 30%.

Эксперты напоминают, что для профилактики ССЗ необходимо с молодого возраста следить за уровнем холестерина. Если он превышает норму, резко повышается вероятность развития атеросклероза сосудов и закупорки артерий. Если врач видит основания назначить пациенту статины (даже молодому, даже при невысоком уровне холестерина), их следует принимать на постоянной основе. Раннее начало такой терапии позволяет уберечь от серьезных проблем в будущем, что доказано многими исследованиями. К сожалению, в России немало людей боятся этой группы препаратов и отказываются от их приема.

Нужно поддерживать свой вес в норме (правильное питание, физическая активность — самые простые и эффективные меры на этом пути). Избыточный вес нередко ведет к развитию преддиабета, который, если его (вес) не снизить, рано или поздно приведет вас к сахарному диабету 2-го типа, резко повышающему риск сердечно-сосудистых осложнений. У 40,1% россиян сегодня диагностируют предожирение и еще у 21,6% — ожирение. Лишний вес — фактор риска огромного количества заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, особенно артериальной гипертонии. Новые препараты для снижения веса (GLP-1 агонисты), которые сегодня взорвали рейтинги продаж, не только эффективно способствуют похудению, но и снижают риск ССЗ. Но принимать их следует только по назначению и под контролем врача.

Еще одна очень простая, но очень эффективная мера — контроль артериального давления (АД). Ведь гипертензия — один из главных факторов риска инфарктов и инсультов. Сегодня 51,5% населения России старше 25 лет имеют диагноз артериальная гипертония (АГ), 70% о нем знают, но контролируют свое давление лишь 20–30%. Чем старше человек, тем выше у него риск АГ. Очень часто никакими симптомами повышение АД не проявляется, поэтому измерять его следует регулярно. С повышением АД может быть связан и плохой сон, а все вместе может свидетельствовать о наличии в организме воспалительных процессов.

«Иногда снижение веса, повышение физической активности и правильное питание (снижение употребления соли, отказ от алкоголя) приводят к тому, что цифры давления нормализуются. Например, лишние 4 килограмма массы тела повышают давление на 4 мм ртутного столба. Если АГ имеет вегетативную природу, для ее лечения могут назначить антидепрессанты», — говорит главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН, профессор Оксана Драпкина.

Врачи отмечают и отрадную тенденцию: популярность носимых фитнес-устройств можно рассматривать как способ для пациентов обрести влияние на свое здоровье и узнать хотя бы некоторые из своих показателей. А это уже — большой прогресс.