Влияние адентии: чем опасно отсутствие зуба

Врожденное отсутствие одного или нескольких зубов называется адентией. О том, почему частичная адентия — это не просто косметический дефект и как она может повлиять на ваш организм, "Рамблеру" рассказала стоматолог Виктория Радько.

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На что может повлиять адентия

Адентия — это врожденное отсутствие одного или нескольких постоянных зубов. Особенно часто не развиваются вторые резцы верхней челюсти. Тогда сразу после передних резцов растут клыки, и это нарушает гармонию улыбки. Когда нет одного или нескольких зубов, остальные зубы начинают смещаться в сторону пустоты. В результате меняется прикус, нарушается работа височно-нижнечелюстного сустава, увеличивается нагрузка на отдельные зубы. Со временем это может привести к их стиранию, подвижности, а в дальнейшем — к потере. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Наш организм – взаимосвязанная система, поэтому неправильный прикус — это не только вопрос эстетики. Он влияет на осанку, работу жевательных мышц, может вызывать головные боли и даже спровоцировать нарушения работы ЖКТ.

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Стоит ли лечить особенность

Специалист должен понять, есть ли ретинированные зубы в кости (те, которые сформировались, но не прорезались через десну) или они отсутствуют полностью. Для этого назначается КТ. Если зуб есть, но не прорезался, мы можем создать для него место и вытянуть его с помощью ортодонтической кнопки и эластиков. Это длительный, но физиологически правильный путь. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Если зуба нет, то возможны два сценария. Один из вариантов —попробовать скрыть проблему, сдвинув соседние зубы, чтобы убрать промежутки. Но это не решает вопрос эстетики. Клыки на месте резцов будут сильно выделяться, а форма зубов нарушит пропорции улыбки. После такого лечения часто требуется реставрация, то есть виниры или коронки. Еще можно подготовить место и провести имплантацию. Это более грамотный и функциональный вариант. Важно, чтобы этапы ортодонтической подготовки и сама имплантация проводились в тесном сотрудничестве ортодонта и имплантолога. Только так можно добиться точного позиционирования импланта и стабильного результата.

Сегодня для подготовки места под импланты мы активно используем элайнеры. Это прозрачные каппы, которые незаметно и мягко перемещают зубы. Чтобы направить движение, на зубы крепят аттачменты — маленькие «пломбы» нужной формы. Элайнеры позволяют максимально точно подготовить место под будущий имплант и не травмировать соседние зубы. При этом сохраняется симметрия лица и правильная функция челюсти. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Не стоит недооценивать важность ортодонтического лечения — это вопрос здоровья, а не только внешности. И первым шагом в процессе исправления должно быть обращение к специалисту и подробная диагностика.