Когда планируется поставка антирезусного иммуноглобулина в Россию

Партия антирезусного иммуноглобулина, применяемого для профилактики резус-конфликта у беременных, поступит в РФ из-за рубежа в первой декаде июля. Всего в 2025 году планируется ввод препарата в гражданский оборот в объеме, удовлетворяющем среднегодовую потребность, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.

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Ранее газета "Известия" сообщила, что в российских аптеках большинства регионов пропал антирезусный иммуноглобулин, также препарат отсутствует в государственных медучреждениях в ряде регионов.

«Очередная поставка иммуноглобулина антирезус зарубежного производства ожидается в первой декаде июля», — говорится в сообщении.

Всего, как отметили в пресс-службе, в 2025 году планируется ввести в гражданский оборот лекарственный препарат в объеме, удовлетворяющем среднегодовую потребность.

Кроме того, Минздравом России было выдано разрешение на ввоз в Российскую Федерацию 1,5 тысяч ампул препарата, произведенного в Белоруссии, которые были отгружены в регионы с наименьшей обеспеченностью, в том числе в Тверскую область. Также в ближайшее время планируется поставка в Санкт-Петербург.

«Ввоз лекарственного препарата Иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] производства Республики Беларусь планируется также во втором полугодии», — уточнили там.

При этом, в Росздравнадзоре отметили, что в первую очередь препарат поступает в специализированные медицинские организации. За 5 месяцев 2025 года иммуноглобулин антирезус поступил в гражданский оборот в объеме, аналогичном указанному периоду за предыдущие годы.