Хирурги удалили каменистую опухоль в сердце младенца

В Новосибирске врачи провели сложнейшую операцию по удалению каменистой опухоли в сердце трехмесячной девочки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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Ребенок из Приморского края поступил на плановое обследование в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина с незначительными нарушениями сердечного ритма. Во время исследований кардиологи нашли опухоль. Было принято решение провести диагностическую биопсию сердца. Во время процедуры сердце девочки внезапно остановилось. Ее увезли на экстренную операцию.

Хирургам удалось удалить доброкачественное новообразование, однако часть опухоли пришлось оставить из-за высоких рисков. Сейчас состояние девочки стабильное, сердечный ритм восстановлен, а дальнейшее лечение возможно продолжить консервативными методами. Это первый подобный случай в практике центра, когда опухоль такой плотности была обнаружена у младенца.

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