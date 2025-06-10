Мурашко заявил о снижении смертности от повторных инфарктов миокарда

Смертность от повторных инфарктов миокарда за шесть лет снизилась почти на 86%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Особенно важно отметить существенное снижение смертности от повторных инфарктов миокарда. Это почти 86%», — сказал он на открытии объектов здравоохранения.

При этом на 39% снизилось и число самих повторных инфарктов миокарда, уточнил глава Минздрава.

Ранее Мурашко сообщил, что к 2030 году не менее 98% граждан с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также перенесших операции на сердце, должны быть обеспечены бесплатными лекарствами. Также к этому периоду более 570 тысяч пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу ишемической болезни сердца, будут охвачены методами нагрузочного тестирования.

Между тем, в 2024 году в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации повышенный холестерин выявлялся у каждого пятого, прошедшего обследование, а это - около 11 млн человек.