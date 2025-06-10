Президент РФ обратил внимание на уровень зарплат медработников в ДНР

Президент России Владимир Путин, поговорив с главным врачом Республиканской клинической больницы им. Калинина в Донецке Иваном Плахотниковым, обратил внимание вице-премьера Татьяны Голиковой на недостаточный уровень зарплат медперсонала в регионе. Глава государства отметил, что необходимо подумать над тем, как обеспечить их повышение. Тема была поднята во время церемонии открытия по видеосвязи медучреждений в субъектах РФ.

© РИА Новости

«‎В целом уровень заработной платы специалистов в 67 тысяч рублей, как бы так мягко сказать, далеко не самый высокий в России в сфере медицины. Я понимаю, что это должно соответствовать общим средним доходам в регионе. Тем не менее обращаю внимание Татьяны Алексеевны [Голиковой]: надо иметь это в виду, — сказал Путин, выслушав доклад Плахотникова о зарплатах медиков Республиканской клинической больницы. — 67 тысяч рублей для специалиста, для медицинского работника - это то, над чем, безусловно, нужно подумать. С точки зрения повышения, разумеется».

Плахотников рассказал, что у врачей средняя заработная плата составляет 67 тысяч рублей, у медицинских работников среднего звена - 47 тысяч рублей.