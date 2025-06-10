У мужчины обнаружили опухоль мозга размером с теннисный мяч

Во Владивостоке врачи спасли 60-летнего мужчину, у которого обнаружили огромную опухоль мозга. Об этом сообщается в Telegram-канале Владивостокской клинической больницы №2.

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Отмечается, что мужчина внезапно почувствовал головокружение и сильную головную боль, его госпитализировали. Врачи провели россиянину компьютерную томографию головного мозга, обследование показало, что у него есть объемное образование мозжечка.

Мужчине планировали сделать операцию, но его состояние резко ухудшилось: опухоль сдавила ствол мозга, из-за чего возникла угроза жизни. Врачи приняли решение провести операцию экстренно. Россиянину удалили опухоль, размер которой оказался значительным — примерно равным шарику для настольного тенниса.

Как рассказал заведующий первым нейрохирургическим отделением больницы Дмитрий Захаров, сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.

Ранее во Владивостоке врачи спасли россиянина, у которого после случайного выстрела в нос пуля застряла в носоглотке. Случай, с которым пришлось разбираться врачам из оториноларингологического отделения, в больнице назвали уникальным.