Путин отметил вклад в развитие лечения сердечно-сосудистых болезней

Россия за последние годы сделала многое для успешной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В том числе передовые разработки внедрены в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи медучреждения в субъектах Федерации.

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«‎Лечение, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний - одно из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения, — подчеркнул президент. — За последние годы здесь многое сделано».

В числе достижений глава государства назвал "обновление и расширение профильной структуры в регионах, поставки оборудования, внедрение передовых технологий диагностики лечения и совершенствования экстренной неотложной помощи".

Один из открываемых объектов - новый хирургический корпус республиканского кардиоцентра в столице Башкирии Уфе. Подробный доклад о развитии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями представил министр здравоохранения Михаил Мурашко.