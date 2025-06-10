Путин отметил вклад в развитие лечения сердечно-сосудистых болезней

Путин: в РФ многое сделано для передового лечения сердечно-сосудистых болезней
Россия за последние годы сделала многое для успешной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В том числе передовые разработки внедрены в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи медучреждения в субъектах Федерации.
«Лечение, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний - одно из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения, — подчеркнул президент. — За последние годы здесь многое сделано».
В числе достижений глава государства назвал "обновление и расширение профильной структуры в регионах, поставки оборудования, внедрение передовых технологий диагностики лечения и совершенствования экстренной неотложной помощи".
Один из открываемых объектов - новый хирургический корпус республиканского кардиоцентра в столице Башкирии Уфе. Подробный доклад о развитии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями представил министр здравоохранения Михаил Мурашко.